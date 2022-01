In der Geschichte des größten Sportereignisses der Welt standen die olympischen Spiele selten so in der Kritik, wie zu dieser Zeit.



Spiele, die wieder im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie stehen: Keine ausländischen Besucher, extrem strenge Hygiene-Vorschriften für alle Teilnehmer*innen und eine Staatsführung, die das Ereignis um jeden Preis nach ihren Vorstellungen durchsetzen will.



Perfekte Inszenierungen, gigantische Sportstätten und ein Land, das das Virus in den Griff bekommen hat. So wird China versuchen, sich der Welt zu präsentieren.



Yorck Polus führt durch die Sendung und geht dabei zusammen mit der ZDF China-Korrespondentin Christiane Hoffmann der Frage nach, wie es wirklich hinter der schön inszenierten Fassade aussieht. Wie viel Wahrheit steckt in den Hochglanz Bildern, die vom 4. Februar an von Peking aus in die Welt gesendet werden? Welchen Einfluss haben die Sportler*innen überhaupt und welche Rolle spielt das IOC? Das größte Sportereignis der Welt scheint wieder einmal zu einer politischen Machtdemonstration missbraucht zu werden.