Bilanz: Das waren die Winterspiele von Peking

In der Geschichte des größten Sportereignisses der Welt standen die Olympischen Spiele selten so in der Kritik wie 2022.



Spiele, die wieder ganz im Zeichen der weltweiten Coronapandemie stehen: Sorgen um die Omikron-Variante, keine ausländischen Besucher, extrem strenge Hygiene-Vorschriften für alle Teilnehmer.



Eine Staatsführung, die das Ereignis um jeden Preis nach ihren Vorstellungen durchsetzen will. Perfekte Inszenierungen, gigantische Sportstätten und ein Land, das das Virus in den Griff bekommen hat. So wollte China versuchen, sich der Welt zu präsentieren.



Autor Henrik Diekert schaut in seiner Bilanz zurück auf knapp zwei Wochen Olympische Winterspiele zwischen Propaganda und Corona. Auf besondere sportliche Momente, auf große Emotionen, tragische Niederlagen, auf die kleinen und großen Geschichten hinten den Kulissen dieses umstrittenen Großereignisses. Über allem aber steht die Frage: Wie hat sich der Ausrichter präsentiert, und sind die Spiele für die befürchtete politische Machtdemonstration missbraucht worden?