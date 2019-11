In der Universalstaffel müssen zwei Männer und zwei Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen ein Team bilden, es startet ein sehbehinderter Athlet (mit Begleitläufer), gefolgt von einem an einer Spastik leidenden Sportler, dann ist ein Prothesenläufer dran, auf ihn folgt ein Rollstuhlfahrer. Es wird also die ganze Palette des Parasports vorgeführt. "Aber mit Leistungssport hat das nicht mehr viel zu tun", sagt Behre, "das ist ein Rückschritt in Richtung Rehasport." Der 33-Jährige, der beide Unterschenkel verlor als er mit 20 Jahren vor einen Zug geriet, gehörte 2016 in Rio der deutschen Siegerstaffel an und gewann damals bei den Paralmypics zudem Silber über 400 und Bronze über 200 Meter.