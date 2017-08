Bayern siegen zum Saisonstart

In Zukunft kann am Stammtisch nicht mehr über Wembley-Tore, rote Karten und Elfmeter diskutiert werden. Der Videobeweis soll die Quote der Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern minimieren und sowohl für Klarheit auf als auch neben dem Platz sorgen. In einem Studio in Köln sitzt ein Video-Schiedsrichter, der das Geschehen auf bis zu 17 Kamera-Perspektiven verfolgen kann. Bei klaren Fehlentscheidungen die Tore, Elfmeter, Platzverweise und Verwechslungen von Spielern betreffen, weist er den Referee per Funk auf den Fehler hin. Die letztendliche Entscheidung obliegt aber immer noch dem Schiedsrichter auf dem Platz.