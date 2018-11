Der Vorstandsvorsitzende der WTA (Womens Tennis Association), Steve Simon, sieht kein Problem darin, dass Maria Scharapowa in Stuttgart mit einer sogenannten Wildcard ausgestattet ist.



Das Tennisturnier in der baden-württembergischen Hauptstadt feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Scharapowa hat dieses Turnier dreimal nacheinander zwischen 2012 und 2014 gewonnen. Wildcards werden von den Turnierdirektoren meist an junge Tennisprofis aus dem eigenen Land vergeben, oft aber auch an Weltklassespieler, die nach einer Verletzungszeit zurückkommen.