Goldrausch mit wenig Regeln

Langsam gewöhnt sich die Branche an die rauen Sitten. Als das damals 13-jährige St.-Pauli-Talent Sidnei Djalo vor drei Jahren vom VfL Wolfsburg abgeworben wurde, brach eine hitzige Debatte darüber los, ob man ein Kind in diesem Alter aus seiner vertrauten Umgebung reißen sollte. Doch als in diesem Sommer gleich drei Spieler ähnlichen Alters (13/14/14) im Paket von Hertha BSC in die nagelneue Jugendakademie des FC Bayern München wechselten, ging es in der öffentlichen Diskussion fast nur noch um den Preis, den der Rekordmeister zu zahlen bereit war.