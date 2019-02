Sport | SPORTreportage - Althaus - Lundy ist nicht mehr weit weg

Die akribische Vorbereitung im Sommer hat sich gelohnt: Skispringerin Katharina Althaus ist wieder ein Stückchen näher an die Top-Athletin Maren Lundby herangerückt. Am Sonntag wurde sie in Oberstdorf Vierte, ihre Teamkollegin Juliane Seyfahrt Zweite …