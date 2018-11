Sport | SPORTreportage - Sport aus aller Welt vom 18. November

Unter anderem mit: Der Rallye-WM in Australien, Big-Wave-Surfen in Portugal, der U-17 Fußball-WM der Juniorinnen in Uruguay, der Verleihung des Medienpreises für Jürgen Klopp, Snowboard und Freeskiing.