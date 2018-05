Der Sachsenring - Liebesbeziehung mit Hindernissen

Das Honda-Werksteam mit den Spaniern Dani Pedrosa und Marc Marquez hat auf einigen Strecken mehr Problem als in der vergangenen Saison; Marquez kann derzeit seine fahrerische Genialität nur schwer in Punkte ummünzen. Am Sachsenring hat der Spanier allerdings eine eindrucksvolle Bilanz vorzuweisen; Rennsiege in den vergangenen sieben Jahren (2010 in der 125-ccm-Klasse, 2011/2012 in der Moto2 und seit 2013 durchgängig in der MotoGP).