Vettel mit ruhiger Hand im Vertragspoker

Sergio Marchionne Quelle: dpa

Ferrari-Präsident Sergio Marchionne hat zuletzt beim Österreich-GP noch einmal klar gemacht, dass alles nur an ihm hänge. "Ich habe ihm sehr deutlich gesagt, dass wir sofort bereit sind, wenn er bei uns bleiben will."



Marchionne will das Thema so schnell wie möglich erledigt haben, um die Verlängerung dann Anfang September beim Italien-GP in Monza offiziell bekanntgeben zu können. Doch der viermalige Weltmeister Vettel lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.