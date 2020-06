Spielt der DFB ein falsches Spiel?

Dass es einen Informanten im Zuge der Infront-Affäre gibt, belegen Gedächtnisprotokolle von ehemaligen DFB-Mitarbeitern. Diese Dokumente liegen dem ZDF vor. Infront selbst hat mittlerweile Zuwendungen an DFB-Mitarbeiter eingeräumt. Dies geht aus einem Brief des Sportvermarkters vom 19. Mai 2020 an den DFB hervor.