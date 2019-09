Neue Beweise für Doping in Kenia

Doch das ZDF berichtet darüber, dass es in Kenia korrupte Machenschaften zwischen „Athletics Kenya“ und der nationalen Antidopingagentur ADAK geben soll. So erklärt ein ehemaliger ADAK Mitarbeiter im ZDF: „Sie verstecken Ergebnisse von verschiedenen Athleten, so dass ein Sportler nicht gesperrt werden kann. Athletics Kenya und ADAK arbeiten dabei zusammen und verdienen Geld damit. Die Sportler oder ihre Manager müssen dafür bezahlen.“ Dem ZDF liegen offizielle Dokumente des nationalen Leichtathletikverbandes vor, in denen ein hochrangiger Mitarbeiter an einen bekannten Leichtathletikmanager schreibt: „Sowohl die A- als auch die B- Probe der Athletin ist positiv. Bitte lassen sie uns schnellstmöglich treffen, um das zu besprechen.“ In einem anderen Dokument heißt es: „Der Verband verfügt über die Möglichkeit die Freiheit für einen gesperrten Athleten sicherzustellen, wir arbeiten mit den relevanten Behörden zusammen.“