Der "Ultra" beansprucht die Läufer auf bis zu 99 Kilometer Länge, dazu kommen mindestens 3200 Höhenmeter, die auch wieder zurückgelaufen werden müssen. Das Zeitlimit: 16 Stunden. Dopingkontrollen werden nicht durchgeführt. Sie könnten aber. Vorgesehen sind in diesem Jahr nur Kontrollen beim Finale der Serie in Italien, jeweils für die drei Bestplatzierten bei Männern und Frauen.



Gewertet werden die vier besten Ergebnisse eines Teilnehmers über alle Rennen eines Jahres. Und der beste Skyrunner kann am Ende mindestens 10.000 Euro gewinnen. In der SkyRunner World Series kann nur der gewinnen, der alle Disziplinen beherrscht. Die Sportwelt kennt anscheinend keine Laufgrenzen mehr.