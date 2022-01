sportstudio reportage - Der Traum vom olympischen Eishockey-Wintermärchen vom 6. Februar 2022

Die deutsche Eishockeymannschaft: ein herausragendes Team, das zusammenhält und an sich glaubt. In dem alle gemeinsam am großen Ziel arbeiten und bereit sind, alles dafür zu tun.



In dem sich alle füreinander aufopfern und zusammen das Unmögliche möglich machen. Die Autoren begleiten das deutsche Eishockeyteam auf dem Weg zu den Olympischen Spielen nach Peking. Ein Team, das 2018 ein sensationelles Turnier spielte und über sich hinauswuchs.



Bis 51 Sekunden vor Schluss des Finales hielt es sogar Gold in den Händen. Jetzt, vier Jahre später, muss eine neue Mannschaft geformt werden – mit einem neuen Trainer, aber auch mit vielen alten Bekannten. Und sie alle wollen an den Erfolg von Pyeongchang anknüpfen und wieder auf einer Welle der Euphorie Großes erreichen. Das Ziel ist klar definiert: Die Mannschaft will die olympische Goldmedaille!