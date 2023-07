Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris stellt Präsentatorin Andrea Petkovic drei junge Athletinnen aus verschiedenen Sportarten vor.



Sie gewähren einen Einblick in ihren Alltag mit all den Herausforderungen, die ihr Sport an die Protagonistinnen stellt. Im Training, während des Wettkampfes - verbunden mit dem Traum an Olympia teilzunehmen.



Außerdem im Programm eine Rennzusammenfassung des F1-Grand Prix aus Belgien und ein aktueller Bericht rund um die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland.