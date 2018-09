Henrik Diekert und sein Team haben für die St. Brown Story exklusive Zugänge bei den Green Bay Packers und Oakland Raiders, in Stanford und an der USC bekommen. Sie sind mit John Brown durch dessen berüchtigte Heimat Compton spaziert, waren im Fitnesstudio, wo der Vater die Söhne seit ihrem 5. Lebensjahr trainiert - und haben die Familie im Alltag begleitet. Herausgekommen ist ein berührendes Familien-Portrait inmitten der Glitzerwelt des amerikanischen Sports. Erzählt in zwei Teilen am 9. und am 16. September in der ZDF Sportreportage. (Anschließend Doku-Fassung in der Mediathek?)