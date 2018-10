Brille, Wollmütze und dieser lückenhafte Bartflaum: Nick Foles sieht aus wie ein Kunststudent, nicht wie ein Footballstar, selbst wenn er vor der Pressemeute auf dem Podium sitzt. Ohne das Trainingsjäckchen der Philadelphia Eagles könnte der 1,98-Meter-Schlacks wohl auch vom Podium steigen und unerkannt nebenan durch das Einkaufszentrum Mall of America schlendern, in der das Medienzentrum für den Super Bowl 52 untergebracht ist. Das ist also der Mann, der in der Nacht auf Montag im U.S. Bank Stadium von Minneapolis den Favoriten New England Patriots in die Knie zwingen möchte.