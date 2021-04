Das Besondere: Neben den vier jeweils achtminütigen Folgen, die in der SPORTreportage sonntags ab 17.10 Uhr ausgestrahlt werden, geht das ZDF zusätzlich in die digitale Verlängerung: Jede Folge wird als 15-minütige Langfassung in der Mediathek verfügbar sein, dazu gibt es weitere Videos und Clips. Das Finale der Doku-Reihe können die Zuschauer im Rahmen Olympiaberichterstattung in einer 30-minütigen Reportage aus Tokio erleben.