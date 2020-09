Andrea Petkovic: Aufschlag in der SPORTreportage

Sie ist eine tolle Tennis-Spielerin, eine großartige Persönlichkeit mit viel Charme und klarer Meinung. Thomas Fuhrmann

Mit Andrea Petkovic lässt sich über alles reden. Das haben auch die Medien längst gemerkt. Sie schart in ihren Pressekonferenzen Journalisten aus aller Welt um sich, schließlich wissen diese inzwischen genau, dass ihnen keine andere Spielerin diese virtuose Bandbreite von Trivialem zu Tiefgründigem und wieder zurück so redegewandt und offen liefern kann. Wer würde auf der glattgebügelten Tour schon Sätze sagen wie: "Ich wollte aufhören. Ich sah mich schon als Alkoholikerin in einem Wohnwagen mit zehn Kindern."



Andrea Petkovic tut es. Manchmal wird sie tatsächlich über Tennis befragt, aber meistens soll sie über philosophische Grundsätze referieren, was sie von Game of Thrones, dem Eurovision Songcontest oder Robert Habeck hält, oder wieso Oscar Wildes "Bildnis des Dorian Gray" immer noch eines ihrer Lieblingsbücher ist.