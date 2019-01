Djokovic demütigt Nadal

Nachdem Novak Djokovic seinen Dauerrivalen Rafael Nadal wie selten zuvor deklassiert hatte, sank er auf die Knie, küsste seine Hände und trommelte auf den blauen Boden, der ihm so viel bedeutet. Mit dem 6:3, 6:2, 6:3 nach nur 2:04 Stunden hat er das Turnier in Melbourne zum siebten Mal gewonnen - so oft wie keiner vor ihm.