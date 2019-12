Deutscher Spieler in Wettskandal involviert

Es gibt unter den Top 50 der Welt Profis, die Spiele manipuliert haben. Marco Trungelliti, von Manipulation Betroffener

Recherchen zeigen, dass zudem ein Spieler aus den Top 30 der Weltrangliste, der schon drei ATP-Turniere gewinnen konnte, in den Wettskandal verwickelt sein soll. Eric Bisschop, Vize-Generalstaatsanwalt Belgiens und beteiligter Ermittler, sagte: "In diesem Fall geht es um das Netzwerk einer armenischen Wettmafia, das sich über sieben Länder in Europa ausgebreitet und hochintelligent und im großen Stil betrogen hat."



Nicht nur die Dimension sei einzigartig, sondern auch das System der Wettmanipulatoren. Es seien teilweise Hunderte kleinere Beträge auf manipulierte Spiele gewettet worden, in enger Absprache mit den Tennisprofis auf dem Platz. In der Summe kämen so bei jeder Manipulation zehntausende Euro zusammen. Bisschop: "Diese Mafia arbeitet sehr strukturiert, sie hat Leute, die für die Konten zuständig sind, andere, die das Geld waschen und welche, die den Kontakt zu den Spielern aufbauen."