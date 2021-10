Pauline Schäfer-Betz hat bei der Turn-WM in Japan am Schwebebalken Silber gewonnen - ihre dritte WM-Medaille an diesem Gerät. Ihr Medaillensatz ist nun komplett.

