Kleines Team mit großen Namen

Als vor fünf Jahren in London die Paralympischen Spiele stattfanden, war Niko Kappel 17 Jahre alt und Teilnehmer am Jugendlager. Er verfolgte die Eröffnungs- und die Schlussfeier im Stadion in Stratford als Zuschauer. "Ich saß mit ein paar Jugendlichen auf der Tribüne und sagte: Bei den nächsten Paralympics müssen wir unbedingt da unten mit dabei sein", so erzählte es Kappel kürzlich dem Berliner "Tagesspiegel". Wenn am Freitag die Leichtathletik-WM der Behindertensportler in London startet, ist Niko Kappel 22 Jahre alt - und einer der Stars im deutschen Team.