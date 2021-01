An der langen Zeit auf hoher See, der großen Weite des Meeres und den technischen Möglichkeiten, die Boot und Segler bieten, hat uns Boris Herrmann durch beeindruckende Schilderungen und Impressionen teilhaben lassen. Die Sportreportage hat die Non-Stopp-Regatta von Beginn an in vielen Facetten begleitet und mit filmischen Updates in der Mediathek unterstützt. Dramatischer hätte das Rennen letztlich nicht enden können. Im Schluss-Spurt und mit der Aussicht auf einen Podiumsplatz, kollidiert Boris Herrmann etwa 90 Meilen vor dem Ziel mit einem Fischerboot. Er beendet das Rennen auf Platz 5, eine außergewöhnliche Leistung und ein großartiger Erfolg bleiben.

Nils Kaben und Hermann Valkyser fassen das Rennen mit seinen faszinierenden Bildern und beeindruckenden Momente mit den Emotionen der Segler und einem persönlichen Fazit von Boris Herrmann zusammen.