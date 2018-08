Vettel: "Wir können es noch schaffen"

Mit zwei Siegen in Brasilien und Abi Dhabi holte er sich dann doch noch seinen ersten WM-Titel. Auch, weil Ferrari und Alonso damals beim Finale entscheidende Fehler machten und Vettel das gnadenlos ausnutzen konnte. Im Jahr 2012 sah nach dem Monza-Grand Prix der Punktestand so aus: Alonso 179, Hamilton 142, Räikkönen 141 und Vettel 140 Punkte. Was dann folgte, war eine grandiose Aufholjagd mit zunächst einmal vier Siegen in Folge und dann ein dramatisches Finale mit wechselnden Witterungsbedingungen in Brasilien. Dort reichte Vettel ein sechster Platz zum Titel, nachdem Alonso nur Zweiter wurde. Aber auch der war hart erkämpft – immerhin war der Heppenheimer damals nach Feindberührung und einem Dreher kurz nach dem Start schon auf den letzten Platz zurück gefallen.



Vettels dritter Punkt, aus dem er seinen Optimismus holt: Die oft gehörte Theorie, alle nun folgenden Strecken würden Mercedes und damit Hamilton besser liegen, stimmt nicht unbedingt. Ein Streckencheck bringt auch in der Theorie höchstens einen leichten Vorteil für den Briten, den größten möglicherweise sogar gleich jetzt in Malaysia. Der Kurs von von Sepang ist tatsächlich eher Mercedes-Land, wird sie doch vor allem von zwei langen Geraden dominiert, auf denen die Silberpfeile ihren immer noch vorhandenen, wenn auch oft dementierten Leistungsvorteil ausspielen können. Allerdings könnte die Hitze Ferrari in Sachen Reifenmanagement entgegen kommen. Und auch das Wetter hat in Malaysia schon des öfteren eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Wenn plötzlich einer der hier nicht seltenen tropischen Gewitterschauer losbricht, ist Chaos und Durcheinander angesagt – und deshalb alles möglich.