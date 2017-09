Als Vorsichtsmaßnahme war nach dem Abschlusstraining in seinem Ferrari ein neuer Antrieb eingesetzt worden. Vier Minuten vor Ende der einstündigen Einheit fuhr Vettel an die Box, um seinen Wagen untersuchen zu lassen. Dann wurde der erst für das kommende Rennen in Suzuka eingeplante Motor eingebaut. In der ersten K.o.-Runde klagte der Deutsche jedoch über Boxenfunk: «Ich habe Antrieb verloren. Es sieht so aus, als ob ich keinen Turbo habe.» Vettel schaffte am Samstag keine gezeitete Runde und wurde als Letzter gewertet.