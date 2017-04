Wladimir Klitschko hat nach einer wahren Ringschlacht die Rückkehr auf den Box-Thron verpasst.(Nachbericht in der ZDF SPORTreportage am So. 17.10 Uhr) Der Ukrainer verlor den Mega-Kampf im Schwergewicht vor 90.000 Fans im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion gegen Lokalmatador Anthony Joshua durch Abbruch in der elften Runde und kassierte im 69. Profifight die fünfte Niederlage. Weltmeister ist damit weiterhin der erst 27 Jahre alte Joshua aus Watford nordwestlich von London.