So funktioniert die Nations League

Bei der Nations League werden die 55 UEFA-Mitglieder entsprechend ihrer Ranglistenposition in vier Ligen eingeteilt. In Liga A spielen die besten Teams, darunter auch Deutschland. In Liga D spielen dementsprechend die schwächsten Teams. Jede Liga ist dabei nochmal in vier Gruppen eingeteilt.

Insgesamt gibt es also 16 Gruppen. In den verschiedenen Ligen gibt es sowohl Auf-, als auch Absteiger. Die vier Gruppensieger einer Liga steigen in die nächsthöhere Liga auf, die vier Gruppenletzten in die nächstniedrigere Liga ab.

Eine Besonderheit: Die vier Gruppensieger der Liga A spielen Mitte Juni in einem Final Four um den Sieg der Nations League, sodass es am Ende einen Gewinner geben wird.

