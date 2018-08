Im letzten Jahr, da dominierte Mercedes im „Feindesland“ beim Ferrari-Heimspiel in Monza, souverän und versetzte damit den Roten zumindest psychologisch einen ziemlichen Schlag für den Rest der Saison. 2018 sieht das alles ein bisschen anders aus. Nach der klaren Niederlage vor knapp einer Woche in Spa kommen die Silbernen mit einigen Sorgenfalten in den königlichen Park: „Wir sind nicht so aus der Sommerpause zurückgekehrt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das Rennen in Spa hat klar gezeigt, dass Ferrari auf dieser Strecke das bessere Auto hatte - sowohl mit Blick auf die Performance als auch den Umgang mit den Reifen“, muss Teamchef Toto Wolff eingestehen.