Sport | SPORTreportage - Überraschungssieg für Petra Vlhova

Petra Vlhova hat den Slalom in Lenzerheide überraschend gewonnen. Dabei profitierte sie auch von Mikaela Shiffrins Fehler, die kurz vor dem Ziel ausschied. Außerdem in der Zusammenfassung: Rodeln, Riesenslalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen, …