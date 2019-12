Franziska Hildebrand (1) wurde 33., Anna Weidel (3) musste sich mit Rang 54 begnügen. Franziska Preuß konnte nicht antreten und war erkrankt bereits vor dem Start abgereist. Am Samstag hatte die Frauenstaffel mit Karolin Horchler, Herrmann, Hinz und Hildebrand in Tirol nur Platz zwölf belegt und damit für das schlechteste deutsche Resultat überhaupt gesorgt.



Schon der Sprint am Freitag in Hochfilzen war historisch schlecht gewesen. Für die Skijägerinnen geht es am Freitag in Frankreich mit dem Sprint-Wettkampf weiter. Schon am Donnerstag geht es für die Männer in Le Grand Bornand um Weltcup-Punkte.