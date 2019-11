Wohin steuert die Formel 1?

Die vor allem von den neuen Formel-1-Besitzern gepushte Richtung mit bis zu 25 Rennen im Jahr sehen viele, von Fahrern über Teams bis zu den Fans, kritisch. So drohe die Gefahr der Übersättigung. Einzelne Rennen könnten an Wert verlieren. Zudem ist so ein Programm für die Teams, vor allem die Mechaniker, kaum noch zu bewältigen. Die Verkürzung der einzelnen Rennwochenenden von vier auf drei Tage, in dem man den Medien-Donnerstag jetzt auch noch in den Freitag schiebt und dafür das freie Training erst am Nachmittag starten lässt, bringt in Punkto Entlastung wenig. Vor allem der Reisestress, der alle extrem belastet, bleibt ja trotzdem – und steigt bei 25 Rennen noch.