Countdown zur neuen Formel-E-Saison

Mercedes und Porsche werden in der neuen Formel-E-Saison erstmals einen Rennstall stellen. Der Franzose Jean-Eric-Vergne möchte zum dritten Mal Meister werden. Am Freitag geht das Spektakel mit dem ersten Lauf in Diriyya (Saudi-Arabien) los.

