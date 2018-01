Sport | ZDF SPORTreportage - Russische Sportler kämpfen um Teilnahme

Russland wird – trotz des IOC-Banns – bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang auffallen. Das Team, das unter neutraler Flagge antritt, ist annähernd so groß wie 2014 in Sotschi. Und weitere Klagen sind beim CAS sind eingegangen.