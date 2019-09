Sport aus aller Welt vom 29. September 2019

Mit Klettern in den Dolomiten, dem BMX Supercross World Cup in Argentinien, Orientierungslauf in Laufen (Schweiz) und der Europatour im Frauengolf in Sitges (Spanien).

Beitragslänge: 2 min Datum: 29.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.09.2020