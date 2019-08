Marcus Schwarzrock, Dirk Brockmann und Karsten Timm haben keinen leichten Job. Die Trainer der deutschen Skuller müssen entscheiden, wer am Ende in welchem Boot in Tokio 2020 sitzt. Dabei verfolgen sie auch ganz eigene Ziele.

Beitragslänge: 2 min Datum: 25.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.08.2020