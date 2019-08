Karl Schulze ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Ruderer in Deutschland. Er hat fast alles erreicht, doch jetzt will er Geschichte schreiben: Bei seinen dritten olympischen Spielen will Schulze in Tokio zum dritten Mal Olympiasieger werden.

