Seltene Einblicke in den "Kölner Keller"

Eigentlich ist der Raum für Außenstehende unzugänglich. Für ein ZDF-Team gab es jetzt eine Ausnahme. Ein Blick in das "Video-Assist-Center" in Köln, in dem bei Bedarf die Entscheidungen der Schiedsrichter korrigiert oder bestätigt werden.