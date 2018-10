"Integration im Sport"

Was kann der Sport mit seinen 27 Mio Mitgliedern beim Thema Integration bewirken? Kann oder muss man sogar von Profisportlern erwarten, dass sie durch ihre Vorbildfunktion auch gesellschaftspolitisch eine klare Haltung zeigen?



Das ZDF geht diesen Fragen in einer monothematischen Sondersendung nach. Gesprächsgäste sind unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, DOSB-Präsident Alfons Hörmann, John Carlos (1968 Olympia-Bronze über 200m), Ünsal Arik (Box-Weltmeister), Bastian Doreth (Basketball-Nationalspieler), Tatjana Pinto (2018 EM-Bronze über 4x100m), Amanal Petros (2018 EM-Teilnehmer über 10000m) und Gerald Asamoah (erster gebürtig afrikanischer Spieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft) .