Diese Sonderausgabe der SPORTreportage beschäftigte sich mit der Faszination des Motorsports und vor allem mit dessen möglicher Perspektive, der "Formel E".



Warum engagieren sich die großen deutschen Automobil-Konzerne in diesem Bereich? Wo liegt das Potenzial, wo die Schwächen - und vor allem: Ist diese Rennserie wirklich so umweltfreundlich, wie sich die Verantwortlichen das erhoffen?



Yorck Polus führte durch diese Sonderausgabe der SPORTreportage, die zu Besuch ist war der Formel E, die in Berlin gastierte.