ZDF SPORTreportageExtra vom 20. Januar 2019

Längst hat der Wintersport die olympische Spur verlassen, und gerade beim jungen Publikum wächst die Faszination am Sport abseits von Pisten, Loipen und Verbänden.



Kein Berg scheint zu hoch, keine Abfahrt zu steil und kein Sprung unmöglich. Kein Limit, keine Regeln? Der Wintersport geht an die Grenzen und wird immer extremer.



Gleichzeitig zieht es die Protagonisten in die Städte, wo sie bei Funsport-Events riesige Hallen füllen. Waghalsige Sprünge in begeisternder Konzert-Atmosphäre oder Freeride-Abfahrten durch beeindruckende Felsformationen. Generation "YouTube extrem". Längst sind diese Sportler zu echten Stars geworden, trotz oder gerade wegen der Gefahren und der Stürze mit kaum zu kalkulierenden Folgen. Aber was und wer steckt dahinter? Spinner, Freigeister oder doch professionelle Sportler? Eine Reportage über eine Leidenschaft am Limit.