Zwanziger: Tja. Im ersten Moment war ich überrascht. Im zweiten Moment, mit etwas Nachdenken, nicht mehr. Wenn man sich in die Situation von Katar versetzt: Das oberste Ziel war: Wir müssen diese WM jetzt behalten. Was muss man dann tun? Die Kritik ist da. Also mussten sich die Kataris darauf vorbereiten. Und darauf vorbereiten kann man sich am besten, in dem man dort auch möglicherweise Geld einsetzt, um Menschen zu gewinnen, die Fürsprecher von Katar werden. Und man muss natürlich gucken, dass man die großen, in den Medien beachteten Kritiker mehr oder weniger relativieren kann.