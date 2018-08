Damit zeigen wir auch, wie wichtig uns die Unterstützung für viele olympische Sportarten in Deutschland ist. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann

ARD und ZDF begleiten dieses Wochenende der Deutschen Meisterschaften mit fast 20 Stunden Live-Übertragung im Fernsehen. Hinzu kommen Live-Streams: Damit sind alle Wettbewerbe in voller Länge bei ARD und ZDF im Internet zu sehen. Die ARD überträgt „Die Finals“ am Samstag, 3. August 2019, von 10 Uhr bis 19.50 Uhr, das ZDF am Sonntag, 4. August 2019, von 10 Uhr bis 19 Uhr.



"Wir wollen mit der Veranstaltung an die erfolgreiche Konzeption der Wintersport-Wochenenden anknüpfen", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann bei der Vorstellung des Veranstaltungskonzepts: "Damit zeigen wir auch, wie wichtig uns die Unterstützung für viele olympische Sportarten in Deutschland ist."