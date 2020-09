Es läuft gerade in der Mannschaft, die nach einigen erfolglosen Versuchen mit ausländischen Trainern vom ehemaligen russischen Nationalspieler Sergej Semak gecoacht wird, der gleich in seiner ersten Saison die russische Meisterschaft gewann. Zuletzt spielte der Verein drei Jahre in Folge in der Europa League. Im März 2018 scheiterte Zenit am heutigen Gegner Leipzig im Achtelfinale (1:1, 1:2).