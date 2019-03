Zidane kehrt zu Real Madrid zurück

"Es ist eine große Verantwortung. Es ist großartig, wieder zurück zu sein. Ich liebe den Fußball und habe nicht vergessen, was wir zusammen gewonnen haben", sagte Zidane bei seiner Vorstellung am Montagabend: "Ich bin glücklich, wieder zu Hause zu sein. Ich will daran arbeiten, den Klub wieder dahin zu führen, wo er hingehört."