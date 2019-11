DFB-Spiele: Leere Ränge als Alarmsignal

Bis Montag waren allerdings erst 28.500 Tickets für eine Begegnung verkauft, in der die Nationalmannschaft den Haken an die EM-Quali machen will. Ähnliche Lücken wie in Mönchengladbach zeichnen sich drei Tage später in Frankfurt ab: Für die letzte Qualifikationspartie gegen Nordirland sind knapp 36.000 Karten verkauft.



Auch Joachim Löw spricht das Problem an. "Sehr freuen würde uns, wenn die Stadien gut gefüllt wären, gerade die jungen Spieler brauchen die Unterstützung unserer eigenen Fans", appellierte der Bundestrainer an die Fans. Man wolle alles tun, um sich "mit Mut, Herz und Spielfreude aus diesem nicht immer einfachen Länderspieljahr zu verabschieden", versprach Löw.