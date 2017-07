"Einfach frustrierend": Zverev verpasst Viertelfinale

Von den Monster-Aufschlägen seines kanadischen Gegenübers mit mehr als 220 Stundenkilometern ließ sich Zverev nicht zermürben. Er erwies sich als Kontrahent auf Augenhöhe, schlug nur wenig langsamer auf als Raonic und und zelebrierte Breaks mit der Becker-Faust. Die Partie wurde zu einem nervenaufreibenden Auf und Ab. In 36 Minuten ging Satz eins an Zverev, in 46 Minuten Satz zwei an Raonic. Wiederum 46 Minuten brauchte Zverev für den Gewinn des dritten Durchgangs.