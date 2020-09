Zverev erreicht Halbfinale der Australian Open

Der Aufschlag bereitete dem 22-Jährigen - anders als zu Beginn des Jahres - auch in seinem fünften Auftritt in Melbourne keine Probleme und er kam dadurch immer besser in die Partie. Der 1,98 Meter große Deutsche spielte in entscheidenden Situationen geduldig und immer besser. Im dritten Satz ließ Zverev bei Wawrinkas Aufschlag noch zwei Satzbälle aus, machte dann aber bei eigenem Service die Satzführung perfekt. Anschließend ließ er an seinem Sieg keine Zweifel mehr.