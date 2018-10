Der Club gewinnt das Spitzenspiel

Die Nürnberger Bemühungen nach der Pause wurden in der 67.Minute belohnt. Werner traf per Volleyschuss zum 1:0, Margreiter erzielte nach einer Eck per Kopfball das 2:0 (77.). Während die Gäste zum dritten Mal hintereinander gewinnen konnten, blieben die Rheinländer zum sechsten Mal in Folge in der Liga ohne einen Dreier.