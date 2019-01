Dynamo: DFB leitet Ermittlungen ein

Auch Dynamo verurteilte die Vorfälle nach dem Sieg in Karlsruhe (4:3), während der DFB-Kontrollausschuss am Montag bereits ein Ermittlungsverfahren gegen die Klubs einleitete. CDU-Politiker de Maizière hofft "auf eine schnelle und harte Reaktion der Justiz, damit alle wissen, was ihnen droht, wenn man sich so verhält. Die Täter schaden ihrem Verein und sie schaden dem gesamten Fußball".